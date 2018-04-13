القاهرة - أخبار مصر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس تقدم بالتهنئة لرئيس الوزراء المجرى بمناسبة فوزه فى الانتخابات البرلمانية التى عقدت مؤخراً، معرباً عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة بالمجر، وما تشهده من تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، ومؤكداً تطلعه لاستمرار التنسيق مع رئيس الوزراء المجرى لدفع التعاون المشترك بين الجانبين والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ودول تجمع “فيشجراد”.

وقد أعرب رئيس الوزراء المجرى عن شكره للسيد الرئيس، موجها التهنئة لسيادته بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، ومشيداً بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما أكد رئيس الوزراء المجرى حرص بلاده ودول تجمع “فيشجراد” على استمرار العمل على تطوير علاقاتهم مع مصر ودفعها إلى آفاق أرحب.