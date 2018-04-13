القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك منفذ السلوم البري 3 محاولات تهريب كمية من النقد الأجنبي والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

وأكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من ليبيا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود كمية من مستحضرات التجميل، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 44 ألفا و340 جنيها.

وأضاف أنه تم الاشتباه في سائق سيارة قادمة من ليبيا، وبتفتيش السيارة تم العثور على كمية من المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 49 ألفا و400 جنيه.

وتم الاشتباه أيضا في راكبة مصرية مسافرة إلى ليبيا، وبتفتيشها تم العثور على 5ر26 ألف دولار.. مشيرا إلى أن أحمس بكري مدير عام جمارك السلوم قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي.