نيويورك - أ ش أ

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة ضرورة حل الأزمة السورية من خلال الحوار وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف جوتيريش خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط أن الوضع فى الشرق الأوسط يهدد الأمن والسلام العالميين مشيرا إلى أن سوريا تشهد العديد من الحروب بالوكالة.

وأوضح أن استخدام الأسلحة الكيماوية انتهاك صارخ للقانون الدولى، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي.

وطالب جوتيريش بأن يكون هناك تحقيق جدي ومعمق باستخدام الكيماوي في الهجوم الأخير في دوما داعيا مجلس الأمن لتحمل مهماته للاتفاق على آلية واضحة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مضيفا أن الأمم المتحدة تدعم بقوة مهمة فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ودعا أيضا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف الليبية للحوار وتطبيق خطة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع وكذلك حل أزمة اليمن من خلال الحوار والحل السياسى مؤكدا تأييد حل الدولتين لحل القضية الفلسطينية.