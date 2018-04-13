القاهرة - أ ش أ

تحيي فرقة التخت العربي بقيادة الدكتور ياسر معوض، حفلا موسيقيا على مسرح الجمهورية يوم السبت الموافق 28 أبريل الجاري.

وتقدم الفرقة باقة من روائع أعمال التراث ونجوم الطرب الأصيل لمحمد فوزي وعبد الحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم, عبد المطلب ومحمد عبد الوهاب, يؤديها عدد من نجوم الفرقة, من بينها حيرت قلبي, إمتى الزمان, والله ما أنا سالي, تملي في قلبي, حبيبي وعنيا, حبيت بلدي, بالإضافة إلى مختارات من ريبرتوار الفرقة منها الليلة الكبيرة, ليلة إمبارح لسيد مكاوي, يا زهرة في خيالي لفريد الأطرش, بتونس بيك لصلاح الشرنوبي.

جدير بالذكر أن فرقة التخت العربي اهتمت منذ تأسيسها بتقديم أهم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية, التي ساهمت في تشكيل جزء من تاريخ الفنون في مصر والوطن العربي,

وتضم الفرقة نخبة من أمهر العازفين والمطربين.