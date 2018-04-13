القاهرة - أ ش أ

تفقد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأماكن المخصصة لزيارة أسر النزلاء وإجراءات التفتيش المتبعة بسجن الزقازيق العمومي.

وتابع مساعد الوزير لقطاع السجون الأحوال الصحية والتأهيلية المقدمة للنزلاء،حيث تفقد الأماكن المخصصة لزيارة أسر النزلاء وإجراءات التفتيش المتبعة لذلك،كما تفقد مرافق السجن مرورا على العنابر والمطبخ و المخبز والمكتبة والمسجد والمستشفى الخاصة بالسجن ، مشددا على أهمية تقديم مستوى مميز للخدمات الصحية المقدمة للنزلاء.

وفى نهاية الجولة،عقد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اجتماعا مع الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بالسجن ،كما التقى بقوات تأمين السجن واطلع على خطة تأمين السجن ومطابقتها بالواقع العملي .

