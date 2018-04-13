القاهرة - أ ش أ

أكد رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية ووكيل وزارة الإعلام الكويتية لشئون التخطيط والتنمية المعرفية محمد العواش, حرص الاتحاد على الحفاظ على حقوق المشاهد العربي في مشاهدة مباريات منتخباتهم الوطنية المشاركة في كأس العالم بروسيا.

واكد العواش – في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/ بالقاهرة عقب اجتماع الاتحاد لمناقشة حقوق نقل مباريات الدول العربية المشاركة في كأس العالم – إنه في إطار الجهود المبذولة لاتحاد الإذاعات العربية في الحفاظ على حقوق المشاهدين والمتابعين خاصة فيما يتعلق بالمباريات والأنشطة الرياضية للدول التي لها فرق تمثلها في الأولمبياد أو كأس العالم, تم الاتفاق على أن تكون هناك ورقة عمل مقدمة قانونية تؤكد حقوق تلك الدول والمشاهدين العرب لمتابعة منتخباتهم الوطنية.

وأشار إلى أن ذلك جاء بتنسيق المواقف من خلال اجتماع ضم ممثلين عن الدول المشاركة في كأس العالم مثل (مصر والسعودية وتونس والمغرب) حتى يتمكن المشاهد العربي في تلك الدول والمشاهد العربي بشكل عام من متابعة مباريات كأس العالم لمنتخباتهم.