القاهرة - أخبار مصر

تحتفل وزارة الأوقاف، اليوم/الجمعة، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين بن على “رضي الله عنه”.

وليلة الاسراء والمعراج وقعت أحداثها في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، وانتقل خلالها الرسول صلوات الله عليه، من القدس في رحلة سماوية بصحبة جبريل عليه السلام، على دابة تسمى البراق عرج بها إلى الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى أي إلى أقصى مكان يمكن الوصول إليهِ في السماء، وعاد بعد ذلك في نفس الليلة.

ويحضر الاحتفال، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ونائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبعض القيادات الدينية.

ووجهت وزارة الأوقاف، الدعوة لعدد من الوزراء والسفراء لحضور احتفالها بذكرى ليلة صعود النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الملأ الأعلى.