موسكو - أ ش أ

ينظر البرلمان الروسي الأسبوع المقبل مشروع قانون يمنح سلطات للكرملين من أجل حظر استيراد أو تقييد مجموعة من الواردات الأمريكية، ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة على مجموعة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الروس.

وأكد مشروعون روس بارزون في مجلس الدوما، اليوم الجمعة، إنهم أعدوا قائمة من الواردات الأمريكية، تتراوح ما بين أنواع من الأطعمة والكحوليات إلى الأدوية والخدمات الاستشارية ردا على خطوة واشنطن الأسبوع الماضي.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية مصالح روسيا وأمنها في وجه “الأعمال غير الودية وغير القانونية التي ترتكبها الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى”، حسبما نص المشروع.