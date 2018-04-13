الرئيس البرتغالي يزور منطقة الأهرامات والمتحف المصري 2018/04/13 - 15:09 الرئيس البرتغالي يزور منطقة الأهرامات والمتحف المصري2018-04-13T15:09:47+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات أخبار مصر - سماء المنياوي الاهرامات, المتحف, رئيس البرتغال أقرأ أيضا: رئيس البرتغال يعلن انبهاره بعظمة الحضارة المصرية بالصور… ملكات جمال العالم في زيارة لأهرامات الجيزة شيخ الأزهر يبحث مع الرئيس البرتغالي دور المشيخة في دعم السلام بين الشعوب ختام مسابقة مختبر الشهرة 2018 بالمتحف المصرى السبت غداً.. السيسي يستقبل رئيس البرتغال الأهرامات تحتضن أكثر من 300 طفل احتفالا بيوم اليتيم
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