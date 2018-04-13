القاهرة - أ ش أ

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة جريمة إحراق مسجد في بلدة عقربا جنوب نابلس، وكتابة شعارات عنصرية مناهضة للإسلام والعرب على جدرانه.

وأكد فضيلة المفتي أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها المستوطنون بحرق مساجد وكنائس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يؤكد على ان الجرائم الخطيرة التي يقوم بها المستوطنون مستمرة وليست الأولى أو الأخيرة، وإنما تأتي استمرارا لجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد مفتي الجمهورية في بيان أصدره اليوم الجمعة، على دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني في مسيرته من أجل استعادة حقوقه المسلوبة وعودته لدياره والدفاع عن مدينته المقدسة وعاصمة دولتهم الأبدية، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بدعم الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل استعادة أرضهم المحتلة.

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد على أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموجرافي، ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.