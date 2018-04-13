القاهرة - أ ش أ

حقق الفريق الأول لكرة اليد للرجال بنادي هليوبوليس, فوزا مهما على فريق “جي إس إل الكونغولي” بنتيجة (34 ` 24) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة, على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمنافسات الرجال بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس, التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 13 حتى 23 أبريل الجاري.

واستطاع هليوبوليس فرض سيطرته على المباراة منذ البداية وسط محاولات من الفريق الكونغولي لإدراك التعادل, وتقدم فريق هليوبوليس 13 / 9 في الشوط الأول; قبل أن يتراجع أداء بطل الكونغولي في الشوط الثاني لتنتهي المباراة (34 ` 24) لفريق هليوبوليس.