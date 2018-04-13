موسكو - أ ش أ

أكد وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف اليوم الجمعة أن نقل المنتخبات الوطنية لحضور بطولة كأس العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يتأثر بفرض الولايات المتحدة عقوبات على ملاك المطارات الروسية.

وأضاف سوكولوف في تصريحات صحفية أنه من وجهة نظر القانون الروسي لن تقع أي مشكلة.

وأفادت تقارير أمس الخميس بأن ثمانية من المطارات الروسية التي يمكن أن تسافر عبرها فرق كرة القدم المشاركة في مباريات كأس العالم تملكها مؤسسات تخضع لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة ما قد يشكل مشكلات تعيق سفر هذه الفرق عقب التحديث الأخير لقائمة العقوبات الأمريكية.

وفرضت واشنطن في مطلع الشهر الجاري مجموعة جديدة من العقوبات ضد عدد من رجال الأعمال الروس وشركاتهم.

وتستضيف روسيا مباريات كأس العالم لعام 2018 للمرة الأولى من 14 يونيو المقبل وحتى 15 يوليو ومن المقرر أن تجرى المباريات في 11 مدينة روسية.