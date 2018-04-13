القاهرة - أخبار مصر

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين فى “جمعة حرق العلم الإسرائيلى” إلى 112 مواطنا اثر اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحى والغاز المسيل للدموع.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال تستخدم نوعية غير معروفة من الغازات ورصاص متفجر ضد المتظاهرين ،وان 10 مسعفين من الطواقم الطبية أصيبوا نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع شرق خان يونس

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية المنظمات الدولية بموقف حازم وواضح من استهداف الاحتلال الاسرائيلى للنقاط و الطواقم الطبية، مطالبة بتوفير الحماية الكاملة للنقاط والطواقم الطبية والإسعافية العاملة فى الميدان شرق قطاع غزة.