أخبار مصر - عصمت سعد

صرح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج انه تم ضبط 120 كيلو مصنعات لحوم واغذية مختلفة غير صالحة للإستهلاك الآدمي بأحد المطاعم بمدينة سوهاج خلال حملة لمديرية الطب البيطرى لمتابعة الاسواق والمحلات التجارية ، وذلك خلال مرورها على عدد من المطاعم بمدينة سوهاج للتفتيش علي اللحوم ومدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،والتاكد من الالتزام بالاشتراطات المقررة وسلامة المعروض من اللحوم.

وأوضح الدكتور محمد أبوضيف مدير عام الطب البيطرى ان المديرية قامت بحملة مكبرة بالتعاون مع الوحدة المحلية وبالتنسيق مع الصحة ومكتب مراقبة الاغذية بسوهاج ، ومباحث التموين بالمرور علي محلات اللحوم والمجمدات والمطاعم ، واسفرت الحملة عن ضبط اجمالي 120 كيلو مصنعات لحوم واغذية مختلفة غير صالحة للإستهلاك الآدمي،وحرر بذلك محضر جنحة بقسم ثان سوهاج وتم العرض علي النيابة العامة لإستكمال التحقيقات .

وشدد المحافظ على مسئولى الطب البيطرى والصحة والتموين والوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية واحكام الرقابة على الاسواق واماكن تداول السلع الغذائية ومكافحة الجرائم التموينية بشتى انواعها لضبط الاسواق والحفاظ على صحة المواطنين .