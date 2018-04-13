حرص الرئيس البرتغالي مارسيلوا دى سوزا والوفد المرافق له اثناء تواجدهم حاليا فى مصر، على زيارة منطقة الأهرامات بالجيزة، وأعرب الرئيس البرتغالي عن انبهاره بالهرم الاكبر وبعظمة الحضارة المصرية القديمة.

ورافق الرئيس البرتغالي خلال الزيارة، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الذي أهدي الرئيس ريبيلو دي سوزا نموذجاً لمركب خوفو الجنائزي، تعبيراً عن عمق العلاقات بين مصر والبرتغال.

وأكد أشرف محي مدير عام آثار الهرم أن الزيارة تضمنت الهرم الأكبر وحرم تمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما حيث سجلوا زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية كما أبدي رئيس البرتغال و الوفد المرافق له اعجابهم بعظمة الحضارة المصرية وروعتها.

كما تضمنت الزيارة المتحف المصري الكبير والمتحف المصري بالتحرير وذلك علي هامش زيارته لمصر.