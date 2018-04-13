ميونخ - أ ش أ

أعلن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادى بايرن ميونخ الألماني، تعيين نيكو كوفاتش، المدير الفني الحالي لنادي اينتراخت فرانكفورت، مديراً فنياً للنادي البافاري، إعتباراً من الموسم المقبل.

وأوضح صالح حميديتش أنه تم التوصل لاتفاق بتولي كوفاتش تدريب البايرن بعقد يمتد 3 سنوات، وأن العقد سيبدأ تفعيله إعتباراً من أول يوليو المقبل.

يشار إلى أن كوفاتش المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت، قد لعب في صفوف بايرن ميونخ لمدة موسمين، في الفترة ما بين 2001 وحتى 2003.