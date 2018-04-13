الرياض-أ ش أ

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشروعا لتقديم المساعدات الطارئة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش.

وذكرت مصادر اعلامية -اليوم الجمعة- أن المشروع يستهدف توفير المأوى والأدوات المنزلية الأساسية للاجئين الروهينجا في مخيمي “كوتو بالونغ” و”نايابارا” بمنطقة

“كوكس بازار” يستفيد منه أكثر من 83 ألف من قاطني المخيمين.

ووقع المشروع عن المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على المركز، فيما وقعه عن المفوضية ممثلها الإقليمي لدى دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة، وذلك في مقر المفوضية ببنجلاديش.