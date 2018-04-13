دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 15 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2535 طن قمح، في حين غادرت 79 سيارة نقل محملة بـ 3497 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 131078 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 9000 طن يوريا و5080 طن فوسفات و982 طن رمل و560 طن سلفات أمونيوم و4313 طن علف بنجر.