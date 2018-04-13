اجتازت أكاديمية مصرللطيران للتدريب بنجاح التفتيش الدوري للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).

وصرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن تفتيشات الوفد استمرت ثلاثة أيام على التدريبات النظرية والعملية التي تقدمها الأكاديمية على كافة طرازات الطائرات، كما اطلع الوفد على الشهادات والاعتمادات الدولية للمُدربين والتي تطابق كافة المعايير التي تتطلبها الحصول على الشهادة.

من جانبه، أضاف الطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران أن هذا التجديد يعد حلقة جديدة في سلسلة إنجازات الأكاديمية، والتي استطاعت الحفاظ على مستوى التدريبات التي تقدمها وفقا للمعايير العالمية، وأكد ذلك استمرار الأكاديمية في تجديد هذه الشهادة سنويا منذ حصلت عليها لأول مرة في عام ٢٠٠٦.