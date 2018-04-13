بغداد -ا ش ا

تمكنت قوات الأمن العراقية -اليوم الجمعة- من إلقاء القبض على قيادي بتنظيم داعش الإرهابي، و4 مطلوبين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى.

واوضح الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول -في بيان – إنه تم العثور على 5 عبوات ناسفة من مخلفات داعش

في قرية كبرلي، تم تفجيرها دون حادث يذكر، كما تمكنت القوات أيضا من إلقاء القبض على أحد قيادات داعش في القيارة أثناء محاولته الهرب خارج مدينة الموصل.

وأضاف أن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى ألقت القبض على 4 من المطلوبين في منطقة كفروك، مبينا ان القوات نفذت عملية لتطهير قرى عداية والمحلبية وعين الجحش، أسفرت عن تطهير طريق بطول 5 كم وتفجير 12 عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق.