أخبار مصر - د.هند بدارى

أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قيام معهد بحوث أمراض العيون برئاسة د. شريف كراوية بتنظيم قافلة طبية لدمياط خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أبريل تضم نخبة من أفضل الأطباء والممرضين والفنيين؛ بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة

وصرح د. شريف كراوية أنه خلال فترة تواجد القافلة بمحافظة دمياط سيتم الكشف على نحو ٢٠٠٠ مريض، كما أنه من المقرر إجراء حوالى ١٥٠ عملية بالمجان، بالإضافة إلى استضافة المعهد للحالات الحرجة التى يتم تشخيصها فى القافلة وتحتاج إجراء فحوصات متقدمة بمقر المعهد ويتم علاجها بالمجان.

و من المقرر أن يتم مسح لأمراض العيون الشائعة بمحافظة دمياط، وتدريب شباب الأطباء فى المستشفيات العامة بالمحافظة على طرق التشخيص والعلاج والجراحة فى مجال أمراض العيون.