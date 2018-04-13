اخبار مصر- نهى حمودة

علق النائب ايهاب غطاطي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب على تحديد سعر أردب القمح ب600 جنيه رغم المطالبات بان يكون السعر 700 جنيه للاردب بانها مسئولية وزير الزراعة واكد انه تحدث مع وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا بعد قرار التسعير والذي تم اعلانه في مؤتمر صحفي وذلك في محاولة للوصول مع الحكومة الى سعر 650 جنيه

وكشف – غطاطي- في مداخلة تليفزيونية مع الاعلامية بثينة كامل لبرنامج ملفات على التليفزيون المصري انه طالب وزير الزراعة بالكشف عن سبب تأخر الاعلان عن تسعير القمح وعن اسباب تسعيره ب600جنيه وكان رد الوزير بأن تأخير الاعلان عن السعر يرجع الى ان البورصة العالمية في اواخرمارس 185دولار وهوما كان سيقلل من سعر الاردب على الفلاح وهو ما حدا بالحكومة الصبر قليلا حتى تتمكن من اعطاء الفلاح سعر اعلى

واضاف بأن مصر لديها 800 الف فدان خرجوا من زراعة الارز بسبب قرار الحكومة بتوفير المياه وكان لابد من تسعيرمحفز للفلاح ليتحول الى زراعة القمح او الذرة كزراعات استراتيجية تحتاجها مصرمعربا عن امله في ان يسهم المليون ونصف فدان في تحقيق اكتفاء ذاتي للقمح في مصر

واكد ان هناك مجموعة من الاجراءات تتركز على التوسع الرأسي ووعد وزير الزراعة في ان يكون هناك اجراءات جديدة لتحقيق ذلك عن طريق التقاوي وبذور جيدة