بلجراد - أ ش أ

التقى السفير عمرو الجويلى سفير مصر في بلجراد قيادات المشيخة الإسلامية الصربية والذى يضم كلا من رئيس العلماء “سعيد ناسوفيتش” ومفتي صربيا “عبد الله نعمان” ومفتي بلجراد “مصطفى يوسف اسباهيتش” بمقر المشيخة.

وذكرت السفارة في بيان اليوم الجمعة ان قيادات المشيخة الإسلامية في صربيا عبروا عن اعتزازهم بدور الأزهر الشريف باعتباره منارة الإسلام في العالم، مشيرين الى أن عام 2018 يواكب الاحتفال بالذكرى ال150 للاعتراف بالإسلام كديانة رسمية في صربيا بدءا بحفل رسمى في 19 أبريل الحارى بمقر البرلمان الصربي، ثم مؤتمر موسع في منتصف شهر سبتمبر.

ومن جانبه، استعرض السفير عمرو الجويلى المنح الدراسية المقدمة من مصر للدراسة في جامعة الأزهر ومعاهدها وكذلك البرامج التدريبية للائمة والوعاظ، وقيام وزارة الأوقاف بإيفاد مقرئين خلال رمضان القادم.. كما تم بحث برامج التعاون مع خريجي الأزهر الشريف من الطلبة الصرب بهدف استمرار الروابط بين الخريجين والأزهر الشريف.