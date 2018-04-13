اخبار مصر - نجلاء عزت

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعمال إصلاح وصيانة كوبرى الدقى فى الاتجاه القادم من حديقة الأورمان مع ترك حارة واحدة لمرور المركبات، وتستمر الأعمال حتى السادسة صباح الأحد المقبل، وتستهدف تغيير طبقة السطحية للكوبرى، وإصلاحات تمنع انزلاق السيارات أو وقوع حوادث.

وتكون الأعمال بشكل يومى من بعد منتصف الليل وحتى 6 صباحا لمدة 3 أيام مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة ونشر العديد من الحواجز الحديدية والعلامات الإرشادية والمخاريط والإضاءة بمحيط تلك اﻷعمال لحين الانتهاء منها مع مراقبة الكاميرات لحركة السيارات لمنع ظهور أى كثافات مرورية.