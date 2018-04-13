القاهرة - أ ش أ

صرح وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بعد غد الأحد سيبحث عددا من الموضوعات الهامة، منها إنشاء مركز خبرة عربي للمساهمة في إجراء التحقيقات بشأن حوادث النقل البحري.

وأضاف عرفات – في بيان اليوم الجمعة – أن الاجتماع سيناقش موضوعات تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتزيد من أوجه التعاون العربي، ومنها إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، والتقرير النهائي لورشة عمل وضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحري، بالإضافة إلى نتائج ورشة العمل الخاصة حول اقتراح إنشاء تكتل بحري عربي.

وتستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعد غد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ(60) برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي، وبحضور وزراء النقل بالدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد الدكتور السفير كمال حسن علي.

ويهدف المجلس إلى تنمية التعاون العربي في مجالات قطاع النقل المختلفة، ويختص بوضع إستراتيجية عربية لقطاعات النقل، وذلك بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة وكذلك الاتحادات العربية النوعية بصفتها بيوت خبرة.