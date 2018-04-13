أخبار مصر - أحمد عوض

يستعد ميناء الزيتيات اليوم/الجمعة لاستقبال السفينة مصرجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

ويشهد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان و الحرية2 و على متنهم 815 راكب و 56 شاحنة بضائع و 6 شاحنة عفش ركاب و 4 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن و هى مسرة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 296 راكب و 104 شاحنة بضائع و 10 سيارة .

وصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر بأن ميناء نويبع يشهد وصول و سفر 746 راكب منهم 32 معتمر و تداول 102 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 238 راكب و 3 براد و 9 تريلا و 1 سيارة .