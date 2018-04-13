طوكيو - رويترز

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، بعد أن خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات حذر فيها من ضربة صاروخية وشيكة في سوريا، لكن أسعار الخام ما زالت تتجه صوب أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من ثمانية أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 66.91 دولار للبرميل، وفي الأسبوع يتجه الخام صوب الارتفاع نحو ثمانية بالمئة بعد أسبوعين من الانخفاض.

كما تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 18 سنتا أو ما يعادل 0.2‭ ‬ بالمئة إلى 71.84 دولار للبرميل، ويتجه صوب الارتفاع نحو سبعة بالمئة في الأسبوع.