برن -أ ش أ

ذكرت فرق الإنقاذ في سويسرا اليوم /الجمعة/ أنها تواصل بحثها عن الملياردير الألماني كارل إريفان هوب, المفقود في جبال الألب منذ الأسبوع الماضي.

وتم إرسال الطائرات المروحية والدوريات الراجلة إلى قمة جبل “ماترهورن” الشهير بسويسرا, وهو آخر مكان شوهد به الملياردير الألماني في السابع من الشهر

الجاري بينما كان يتوجه لتسلق الجبال.

كانت عملية البحث عن هوب – البالغ من العمر 58 عاما ووريث إمبراطورية “تنجلمان” للبيع بالتجزئة والذي كان يتدرب للمشاركة في سباق لتسلق الجبال والتزلج عند اختفائه – قد توقفت بشكل مؤقت أمس /الخميس/ بسبب حدوث عاصفة جلبت رياحا عاتية إلى المنطقة.

وأشار المنقذون إلى أن المكان الذي فoقد فيه هوب غير معلوم, وأنهم يجرون البحث في منطقة تزيد مساحتها عن 240 كيلومتر مربع.