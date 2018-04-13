واشنطن - أ ش أ

اعتبرت السفارة الروسية لدى واشنطن، أن روسيا لا تمارس تغيير الأنظمة في الدول، كما تفعل الولايات المتحدة.

وذكرت السفارة الروسية، أن واشنطن تحاول أن تلصق بالآخرين ما تقوم هي بتنفيذه في الدول الأخرى، بذريعة “الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان”.

وتابعت السفارة، في مجال تعليقها على جلسات الاستماع في الكونجرس الأمريكي، حول ترشيح مايك بومبيو لمنصب وزير الخارجية، أن روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا تنظم “الثورات” التي وصفتها بـ”المزيفة” هناك، على عكس الولايات المتحدة، التي باتت تتقن هذه التكنولوجيات حد الكمال.