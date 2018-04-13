أخبار مصر - عصمت سعد

انطلقت الشبكة المالية للحكومة المصرية وأصبح هناك حساب موحد للهيئات والمصالح بدلا من 61 ألف حساب مما يحقق الشفافية والشمول المالى .

وأكد عمرو الجارحى، وزير المالية، إن إطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية هو مشروع قومى مهم وإنجاز جديد فى مسيرة مصر إذ يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى أن مصر أصبح لديها بنية تحتية عالمية جاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية، اليوم الخميس، لمؤتمر انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية والذى حضره الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع والأعمال العام، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وإبراهيم عبدالنبى محافظ كفر الشيخ، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، ومحمد كمال الدالى محافظ الجيزة، والمهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، وإبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “efinance”، وأمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وخالد ناصف سليم، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء القطاعات بوزارة المالية.



وأضاف الجارحى: “إننا نسير بخطىى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع إلكترونى وأن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وان السياسات المالية للدولة المصرية يتم صياغتها وفق بيانات دقيقة ولحظية عن تطورات النشاط الاقتصادى، وبالتالى أصبح متخذ القرار يملك قواعد بيانات متكاملة تضمن اتخاذ قرار سليم، وأن الكوادر البشرية المصرية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومى”.

وقال وزير المالية إن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم القوى من الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من هذا المشروع القومى المهم فى مارس 2018، وكذلك الدعم القوى من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كما أشاد بالجهود الضخمة التى بذلها العاملون بوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، للانتهاء من إرساء المنظومة الجديدة التى استغرق إنشائها 15 شهرًا.

وتابع الوزير إن اكتمال انطلاق الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاث، وهى منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية يعنى أيضا الكثير لوزارة المالية ، فبفضل الشبكة الجديدة اصبحت وزارة المالية تمتلك منظومات إلكترونية عالية التقنية، كما أن جميع عمليات الدفع والتحصيل تتم من خلال شبكة مالية حكومية إلكترونية مشفرة، تضمن تحقيق الدقة والسرعة فى إجراء العمليات المالية بطريقة إلكترونية وأيضا الأخذ بنظم الرقابة الإلكترونية خلال تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة واتاحة قواعد بيانات وتقارير مالية لحظية لصانع القرار.



وأضاف وزير المالية أن إكمال انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية يعنى الكثير من المكاسب للمتعاملين مع الحكومة، حيث تسهم فى إنهاء الإجراءات المالية مع الجهات الحكومية بمنتهى الدقة والسرعة والتعامل مع الحكومة عبر الوسائل الإلكترونية وعدم الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية وتعزيز الثقة المتبادلة بين المتعاملين والجهات الحكومية.

واستعرض الوزير مجموعة من الارقام التى توضح إنجازات الشبكة المالية الحكومية المصرية حيث تم الانتهاء من ميكنة 2612 وحدة حسابية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية فى كل أنحاء الجمهورية أى بنسبة 100%، وتدريب ما يقرب من 12 ألف متدرب على آليات عمل المنظومة منهم 800 موظف من العاملين بوزارة المالية للقيام بتدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية لقطاعات الدولة “جهاز إدارى، هيئات محلية، هيئات خدمية”، وإقفال 61 ألف حساب بالبنك المركزى ليقتصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى مع إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بشكل كامل.

وأكد الوزير أن تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية تم بنجاح وفى وقت قياسى إذ استغرقت 8 اشهر فقط وكان وراءه قصص نجاح تتمثل فى نجاح الكوادر البشرية المصرية في تطويع التقنيات الحديثة وفق النظم المحاسبية الحكومية التى تعمل بها وزارة المالية والجهات الحكومية إلى جانب قبول فريق العمل التحدى وضغط الخطة الزمنية لتفعيل الشبكة المالية بنجاح ودون تأخير، إذ اكتمل إنشاء الشبكة بالكامل مع نهاية مارس 2018.



ولفت الجارحى إلى أن ميكنة الموازنة العامة ودورة التدفقات المالية الحكومية بالكامل تسهم فى تحقق الشمول المالى والتحول إلى مجتمع رقمى فى التعاملات المالية، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تعتبر الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف المجلس القومى للمدفوعات، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التعاون الوثيق مع البنك المركزى وجميع أطراف المنظومة.

وأشار الوزير إلى أن القطاع البنكى له دور مهم فى إنجاح الشبكة المالية للحكومة المصرية وهو ما تعكسه طفرة الإيرادات العامة المحصلة إلكترونيا لهذا العام سواء فى الضرائب او الجمارك.

وأشاد الوزير بجهود جميع الأطراف التى شاركت فى إرساء المنظومة الإلكترونية وهى البنك المركزى المصرى الذى كان داعماً قويًا للمشروع، والسادة الوزراء والمحافظين الذين كان لهم دورا أساسيا فى توجيه الجهات التابعة لهم لسرعة تنفيذ المنظومة، واللجنة العليا المشكلة بوزارة المالية لمتابعة المشروع وامانتها الفنية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية efinance لمساهمتها فى تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية، وجميع الجهات الحكومية التى التزمت بالتفعيل فى نفس توقيتات الخطة الزمنية المقترحة، وأخيرًا جميع العاملين بقطاعات وزارة المالية والذين شاركوا بجهد كبير فى تفعيل هذا المشروع.

كما أشاد بتعاون البنوك مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى التابع لوزارة المالية أحد الأعمدة الأساسية للشبكة المالية إذ حرص العديد من البنوك على المشاركة فى المشروع لتنتشر خدمة الدفع والتحصيل الإلكترونى فى أكبر شبكة فروع بنكية إلى جانب مكاتب الهيئة القومية للبريد.

أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن الوزارة رفضت كل العروض المقدمة من الشركات الأجنبية للمشاركة فى إنشاء الشبكة المالية الإلكترونية للحكومة المصرية، لافتا إلى أن إنشاء الشبكة تم تنفيذها بكوادر مصرية بالكامل.



وأوضح “معيط”، خلال مؤتمر”اكتمال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة”، الذى تنظمه وزارة المالية اليوم الخميس بالتعاون مع شركة E-Finance، أن نجاح تنفيذ أوامر الدفع الإلكترونية ارتفع من 3 آلاف و145 أمرا فى يوليو 2015، إلى 539 ألفا و326 أمر دفع إلكترونى فى مارس 2018، كما أصبح 4 ملايين موظف يحصلون على رواتبهم إلكترونيا، وستتم ميكنة نظام الإيرادات بالكامل.

وأضاف نائب وزير المالية خلال المؤتمر أن الوزارة وافقت بعد إلحاح من إحدى الشركات الأجنبية على تنظيم ورشة عمل، كانت من أسوأ ما شهدته الوزارة فى تلك الفترة، لافتا إلى أنه التقى وزير مالية نيجيريا منذ فترة قريبة،الذى أبدى اندهاشه من أن النظام تم تنفيذه بكوادر مصرية بالكامل، وبنسبة نجاح 100%، وهو الأمر الذى أثار دهشة الشركات الأجنبية أيضا.



وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إىه فاينانس”، أن مشروع ميكنة المعاملات المالية الحكومية مشروع قومى ناجح، تم إنجازه بنجاح بنسبة 100% خلال فترة قصيرة، لافتا إلى أن أصعب جزء واجه تطبيق النظام هو ميكنة 1300 وحدة حسابية بالمحليات خلال 3 أشهر فقط.