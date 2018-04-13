القاهرة - أ ش أ

أكد اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه لا يوجد أي حظر على الأخشاب الصينية أو غيرها من أي بلد منشأ آخر.

وأوضح جابر – رداً على ما أثير حول إرتفاع أسعار الأبلكاش وصدور قرار من الهيئة بوقف إستيراده من الصين – وجود مواصفات قياسية تقوم الصادرات والواردات بتطبيقها على جميع السلع المستوردة .

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه لايتم الإفراج عن أي سلعة إلا بعد مطابقتها للمواصفات القياسية، وأضاف أنه حال عدم المطابقة يتم رفضها ويحق للمستورد طلب إعادة السحب، والتظلم.