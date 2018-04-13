اليوم..البابا تواضروس يستقبل الرئيس البرتغالى 2018/04/13 - 09:29 اليوم..البابا تواضروس يستقبل الرئيس البرتغالى2018-04-13T09:29:07+00:00 مصر بدون تعليقات القاهرة - أ ش أ يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالعباسية، الرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا، الذي يزور مصر حاليا. البابا تواضروس, الرئيس البرتغالى أقرأ أيضا: الرئيس البرتغالي يشيد بدور مصر الريادي في المنطقة والعالم الرئيس البرتغالي يصل إلى القاهرة في زيارة لمصر تستمر 3 أيام البابا تواضروس الثانى يستقبل وزيرى النقل والرياضة السابقين للتهنئة بعيد القيامة بالصور .. محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة الطيب: المصريون شعب واحد يحمل رسالة سلام البابا تواضروس يستقبل علي عبدالعال للتهنئة بعيد القيامة
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