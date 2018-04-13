القاهرة - أ ش أ

يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالعباسية، الرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا، الذي يزور مصر حاليا.