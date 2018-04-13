نيويورك - أ ش أ

يقوم وفد من مجلس الأمن الدولي بزيارة ميانمار وبنجلاديش في الفترة بين 26 من الشهر الجاري والثاني من مايو المقبل.

وأفاد مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة اليوم/ الجمعة أن الزيارة تهدف إلى دفع وتحسين ظروف اللاجئين الفارين من العمليات العسكرية التي تستهدفهم، وأن الوفد سيتحدث إلى سلطات ميانمار حول خطة دولية لإعطاء هوية وحقوق لأقلية الروهينجا المسلمة في هذا البلد.

وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية أورسولا موللر قد أكدت -في 8 أبريل الجاري – أن حوالي أربعمائة ألف من أقلية الروهينجا المسلمين لازالوا يعيشون فى ولاية “راخين” يواجهون معاناة حقيقية، وتهميشا بسبب القيود المفروضة على تحركاتهم.