القاهرة - أخبار مصر

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدا السبت، واعظات الأوقاف بديوان عام الوزارة لإشراكهن في خطة شهر رمضان الدعوية، وللاستفادة من جهودهن في مجال الدعوة بالدروس الدعوية للمصليات خلال الشهر الفضيل.

ويناقش الوزير مع الواعظات ترتيبات المعسكر التثقيفي الذي يقام لهن خلال أيام ويتم التركيز فيه على شرح أحكام الصيام، وبخاصة في المسائل التي تتعلق بالمرأة، إضافة إلى أحكام ومسائل الصيام العامة، ومنهاج المسلم والمسلمة في شهر رمضان.