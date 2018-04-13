أوتاواه - أ ش أ

توصلت دراسة حديثة إلى أن رفع أسعار السجائر بنسبة 50% يمكن أن ينقذ حياة أكثر من 60 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم.

وتوصلت الدراسة – التى أجريت فى كلية الطب جامعة (كانبرا) فى أستراليا – إلى أن زيادة أسعار السجائر من شأنه أن يتسبب فى إقلاع حوالى 67% مليون مدخن من أفقر دول العالم عن التدخين.

وأضافت أن أصحاب الدخل المنخفض سيحصلون على معدل إقلاع أكبر بمقدار 7ر7 مرة من أولئك الذين يحصلون على رواتب أعلى ، وهو ما يستلزم معه فرض ضرائب على مبيعات السجائر لتؤثر إلى حد كبير على الفقراء.

وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمى، سيتم اكتساب حوالى 449 مليون سنة من حياة المدخنين، بعد أن يتم إنفاق ما يقرب من 157 مليار دولار ( 110 مليارات جنيه أسترليني)فى علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.