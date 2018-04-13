نيويورك - أ ش أ

حذرت دراسة طبية من الإفراط في استخدام الهاتف الذكي الذي يشبه تأثير تعاطى المخدرات.

وأظهرت نتائج الدراسة – التى نشرت فى عدد إبريل من دورية (الضوابط العصبية) – أن الأشخاص الذين استخدموا هواتفهم الذكية بمعدلات أعلى شعروا بالعزلة, والوحدة ونوبات اكتئاب وقلق.

وأكد الدكتور إريك بيير, الأستاذ فى جامعة”سان فرانسيسكو”الأمريكية :” يبدأ الإدمان السلوكى لاستخدام الهواتف الذكية فى تكوين روابط عصبية فى المخ بطرق مشابهة لما يعانيه المدمن الذى يتعاطى مخدر “أوكسيكونتين” بشكل تدريجى”.

وأظهرت الدراسة – التى أجريت على 134 مشاركا – أن إدمان استخدام تكنولوجيا الوسائط الإجتماعية قد يكون له تأثير سلبي على التواصل الإجتماعى .