القاهرة-أ ش أ

تنطلق مباريات الجولة الافتتاحية من الدورة المجمعة الثانية للدور النهائي من بطولة دوري سوبر كرة السلة، اليوم الجمعة، بصالة الشباب والرياضة

في 6 أكتوبر.

وتعد هذه الدورة المجمعة الأخيرة، قبل إعلان بطل بطولة دوري السوبر، الأكثر حصدا للنقاط.

وتدخل الفرق الـ8 (سبورتنج، الزمالك، سموحة، الأهلي، الجزيرة، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، مصر للتأمين) الدورة الأخيرة بالنقاط التي نجحوا في حصدها خلال الدور قبل النهائي، والدورة المجمعة الأولى للدور النهائي من بطولة الدوري.

ويحتل سبورتينج المركز الأول برصيد 19 نقطة يليه الزمالك برصيد 17 نقطة وسموحة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة والأهلي المركز الرابع برصيد 15 نقطة والجزيرة في المركز الخامس برصيد 15 نقطة أيضا.

ويأتي طلائع الجيش في المركز السادس برصيد 14 نقطة، ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 13 نقطة وأخيرا فريق مصر للتأمين في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.