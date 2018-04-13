القاهرة - أ ش أ

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 3 جلسات بسبب عطلات شم النسيم مكاسب بلغت نحو 4.6 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 977.3 مليار جنيه مقابل 973 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 0.5 %.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس /30 بنسبة 1.18 % ليبلغ مستوى 17616 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس /70 بنحو 0.25 % ليبلغ مستوى 868 نقطة، فيما ارتفع مؤشر /إيجي إكس /100 الأوسع نطاقا بنحو 1.08 % ليبلغ مستوى 2263 نقطة، بالنسبة لمؤشر/إيجي إكس /20 فسجل ارتفاعا بنحو 95ر1% ليبلغ مستوى 18201 نقطة.

وأشار إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي انخفضت لتبلغ نحو 7.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.157 مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.7 مليار جنيه وكمية تداول 270ر3 مليون ورقة منفذة على 220 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.