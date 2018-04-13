القاهرة - أخبار مصر

نوهت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه بمنطقة المظلات بشبرا” منطقة أرض جاريديان – مساكن إسكو – شارع سعد سليم – مساكن محيى القبلية والبحرية – شارع معمل الألبان” وضعف المياه بشارعى محمد الخلفاوى وعبد الحميد الديب.

وأكدت الشركة أن الانقطاع سيبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل وحتى الثانية من صباح الأحد، وذلك بناء على طلب جهاز تعمير القاهرة بتحويل خط متعارض مع أعمال استكمال كوبرى محور روض الفرج.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات الموجودة فى نطاق المنطقة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

