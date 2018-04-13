القاهرة - أخبار مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها جنوبية غربية إلى معتدلة.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 36 درجة و21 للصغرى، والإسكندرية 30 العظمى و17 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و16 للصغرى.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية.