القاهرة - رويترز

ينطلق يوم الأحد في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية ملتقى القاهرة الدولي الخامس للكاريكاتير الذي اختار “الرياضة” محورًا له وذلك قبل شهرين فقط من إنطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وقال قوميسير عام الملتقى فوزي مرسي “كل عام نختار محورًا مختلفًا للأعمال المشاركة، هذا العام اخترنا الرياضة بمناسبة إقامة مونديال كرة القدم 2018 في روسيا وكذلك دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية”.

وأضاف “فتحنا المجال أمام جميع الألعاب حتى يستطيع كل فنان أن يعبر عن الرياضة المفضلة لديه لكن يبدو أن كرة القدم هي المهيمنة على القلوب لذلك جاءت معظم الأعمال المشاركة عنها بجانب بورتريهات لمجموعة من المشاهير العالميين أمثال مايك تايسون ومحمد علي كلاي”.

ويقام الملتقى في الفترة من 16 إلى 25 أبريل (نيسان) الجاري وتنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع وزارة الثقافة. ويعرض الملتقى 650 عملًا لنحو 350 فنانًا من 68 دولة.

ومن بين الدول المشاركة مصر وتونس والجزائر والمغرب والإمارات والسعودية والبحرين والأردن والكويت والعراق وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأوكرانيا والنمسا وبولندا ورومانيا والصين وإندونيسيا والهند وروسيا وأستراليا والبرازيل.

وتحل بلجيكا ضيف شرف الملتقى هذا العام وذلك في إطار التعاون بين الجمعية المصرية للكاريكاتير ومركز الكاريكاتير الأوروبي الذي يتخذ من بلجيكا مقرًا.

وينظم الملتقى ندوة بعنوان (الكاريكاتير البلجيكي) يتحدث فيها الفنان البلجيكي لوك ديسشيميكر ومديرة مركز الكاريكاتير الأوروبي ساسكيا جيسنيس ويديرها الفنان المصري ياسر جعيصة.