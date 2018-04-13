واشنطن (الولايات المتحدة) - أ ف ب

أكد مايك بومبيو الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية، يوم الخميس أنه يحترم جميع الناس، وذلك ردًا منه على أسئلة أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ حول تصريحات سابقة مثيرة للجدل أطلقها حول المسلمين.

وخلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ والتي ستتخذ قرارًا بشأن تسمية بومبيو في منصب وزير الخارجية، ذكّر السناتور عن ولاية نيوجيرزي كوري بوكر مع أعضاء آخرين بالتصريحات “الدراماتيكية” التي أطلقها بومبيو في العام 2013 عندما اتَهَم — على نحو خاطئ بحسب منتقديه — قادة المجتمع الإسلامي الأمريكي بالبقاء صامتين إثر الاعتداء الذي استهدف ماراتون بوسطن واعتباره أنهم كانوا بذلك “متواطئين محتملين” مع الإرهاب.

وقد عادت تصريحات بومبيو هذه إلى الواجهة، منذ أن اختاره ترامب في مارس وزيرًا للخارجية.

وبومبيو الذي عبّر في وقت سابق عن رغبته بأن يضع حقوق الإنسان في صلب دبلوماسيّته، دافع عن نفسه مشددًا على أنه لطالما “عامل كل شخص، من أيّ طائفة، بالاحترام الذي يستحقه”.

وقال “لقد عملت عن كثب مع زعماء مسلمين من الدول الإسلامية” خلال العام الماضي على رأس وكالة الاستخبارات.