القاهرة - أخبار مصر

قامت أسرة الراحل د. رفعت السعيد السياسي والمؤرخ والصحفي بالأهرام والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بإهداء إبداعاته وممتلكاته من الكتب والوثائق إلى مكتبة الإسكندرية.

وصرح د. مصطفى الفقي مدير المكتبة بأن وحدة الإهداء بالمكتبة تسلمت الكتب والوثائق من منزل الراحل بمنطقة المقطم وتتضمن 2861 من الكتب والدوريات التي تتناول مختلف الموضوعات، وأهم الكتب والدوريات التراثية والسياسية التي تؤرخ للحركات السياسية والدينية ومؤلفاته، وسوف تقوم وحدة الإهداء والتبادل بمتابعة عملية التسجيل وفهرسة الكتب، لإتاحتها للباحثين والدارسين وزوار المكتبة.