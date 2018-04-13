القاهرة - أخبار مصر

أكد المخرج حسني صالح أن تصوير الجزء الثاني من مسلسل “حدائق الشيطان” سيبدأ عقب انتهاء شهر رمضان مباشرة.

وأضاف انتهينا من التحضيرات اللازمة لإنطلاق التصوير دون توقف وتم تجهيز الديكورات واكسسوارات العمل وما إلى ذلك في حين انتهى المؤلف من كتابة جميع الحلقات.

وعن أبطال المسلسل قال إن جمال سليمان وصابرين وصلاح عبد الله ومحمود عبد المغني تم الإتفاق معهم بشكل نهائي وسيتم تغيير بعض الأبطال الآخرين نظرًا لارتباطهم بأعمال أخرى.

وكان المسلسل قد تم تأجيله أكثر من مرة بسبب الظروف التسويقية وأيضًا ارتباط جمال سليمان بمسلسل “‬أفراح إبليس”‬ وقد عرض الجزء الأول منه عام 2006 تأليف محمد صفاء عامر وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

ولن يكتفي الجزء الثاني من العمل الذي يدور في 60 حلقة بمندور أبو الدهب ورحلته بل ستضاف على الأحداث عدد من القضايا الهامة في صعيد مصر تأليف محمد ذو الفقار وإنتاج أحمد الجابري.