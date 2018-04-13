أ ف ب

وجه مهرجان كان يوم الخميس دعوةً إلى السينمائي الإيراني المعارض جعفر بناهي، وإلى المخرج الروسي كيريك سيريبرينيكوف الموضوع في الإقامة الجبرية في موسكو، للمشاركة في الدورة المقبلة في مايو (أيار) لتقديم عملهما في المسابقة الرسمية.

وأعلن المندوب العام للمهرجان تييري فريمو أن السلطات الإيرانية “ستتلقى رسالةً من جانبنا ومن جانب السلطات الفرنسية للسماح لجعفر بناهي بمغادرة أراضيها وتقديم عمله والعودة إلى بلاده”.

واختير فيلم بناهي الممنوع من العمل في بلاده وعنوانه “ثري فايسز” (ثلاثة وجوه) للمشاركة في المسابقة الرسمية.

وكان بناهي فاز في 2015 بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين عن “تاكسي” الذي صور داخل سيارة أجرة.

ويعد بناهي من أهم المخرجين في الموجة الجديدة للسينما الإيرانية.

أما المخرج الروسي فدعي لعرض فيلمه “ليتي” (الصيف) وهو ينافس على جائزة السعفة الذهبية التي تمنح في 19 مايو (أيار) حسب فريمو.