وكالات

ابتدعت شركة تايلاندية فكرة فريدة من نوعها لمساعدة العرسان الفقراء الذين يرغبون بالظهور بمظهر مميز في حفل زفافهم عبر تأجيرهم المهر والمجوهرات.

تصدرت شركة “رومانتيزي” المختصة بتنظيم الحفلات والتي تتخذ من مدينة تيشانج ماي مقرًا لها، عناوين الأخبار في تايلاند بفضل الخدمة التي تقدمها لزبائنها، والتي تتمثل في تأجير المهر للأزواج الذين لا يستطيعون تحمل النفقات الباهظة للزواج.

وتقوم الشركة بتأجير ما يصل إلى 10 ملايين بات تايلاندي (32 ألف دولار) من النقود والمجوهرات الذهبية للأزواج الذين لا يملكون المال الكافي.

وللحصول على مبلغ يعادل 16000 دولار إضافة إلى سيارة مرسيدس باهظة الثمن لعرضها في حفل الزفاف مثلًا، يتوجب على الزوجين دفع 1100 دولار أجرة لهذه الخدمة. بينما يسمح عرض آخر تقدمه الشركة للأزواج باستئجار مبلغ 32000 دولار، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة وسيارة مرسيدس مقابل أجرة يبلغ مقدارها 1600 دولار.

وقال صاحب الفكرة تاوان سوبانونتاكورن (31 عامًا)، إنه استوحى الفكرة من حفل زفافه، لأنه لم يكن يملك المال الكافي ليدفعه مهرًا لعروسه.

يذكر أن الشركة بدأت تقديم هذه الخدمة المميزة قبل ثلاثة أشهر، وأنها وفرت المهور لأحد عشر زوجًا حتى الآن.