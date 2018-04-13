وكالات

ألتقطت عدسة مصور سينمائي محترف مشاهد جوية مثيرة، لمجموعة من السياح يسبحون جنبًا إلى جنب، مع سمكة قرش الحوت التي تعد الأضخم بين الأسماك في العالم.

وتم تصوير هذه السمكة قبال ساحة باجا في المكسيك، والذي يعد ملاذًا آمنًا لهذا النوع من الأسماك من أوائل الشتاء حتى أواخر الربيع.

ويطلق على هذه السمكة اسم “العملاق اللطيف”، وهي أضخم الأسماك المعروفة في العالم، حيث يمكن أن يصل طولها إلى نحو 12.5 مترًا، ووزنها إلى 40 طن، ويمكن أن يمتد بها العمر لتعيش أكثر من 70 عام.

وتعد هذه الأسماك من الأنواع المهددة بالانقراض، وتخضع للحماية بموجب القانون المكسيكي والدولي، ويعتقد أنها ظهرت على الأرض قبل 60 مليون عام.