وكالات

تصدرت مدينة أوخينكا المكسيكية، عناوين الصحف العالمية مؤخرًا بسبب سحب غير عادي على جائزة سيارة، تم دفنها في حفرة كبيرة في ساحة المدينة، ليحصل عليها أقرباء الفائزين، بعد 50 عامًا من الآن.

وقد أُطلق على السيارة اسم”السيارة المسافرة عبر الزمن” بعد شرائها من قبل أعضاء الجمعية المحلية المسؤولة عن تنظيم المهرجان، لأن تسليمها سيكون في عام 2068 لمن يثبت قرابته للفائز بها.

وقد اعترض الكثير من المشاركين في المهرجان على دفن السيارة، وقالوا إن السيارة يجب أن تمنح فورًا للفائز لأن هنالك الكثير من الأشخاص بحاجة لها. وقد ذهب البعض إلى حد تقديم شكوى للسلطات المحلية اعتراضًا على دفن السيارة، إلا أن السلطات قالت إن الأمر غير مخالف للقوانين المعمول بها في البلاد.

وعلى الرغم من كل الانتقادات، قرر منظمو المهرجان المضي قدمًا في خطتهم لدفن السيارة، ومنحها لأقارب الفائز بعد خمسين عامًا من الآن.