القاهرة - أ ش أ

أدان الإتحاد البرلماني العربي، برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الاعتداءات المتكررة للميليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، خاصة إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن الآمنة في المملكة، في تهديد واضح للأمن والاستقرار في ربوع المملكة.

وقال الإتحاد البرلماني العربي – في بيان مساء يوم الخميس – إنه يعتبر هذا العدوان السافر للميليشيات الحوثية على مدينة الرياض ومدينتي جيزان ونجران، اعتداء على كل مسعى لإحلال السلام والأمن في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لتستعيد شرعيتها وعافيتها جراء الإنقلاب الذي قامت به هذه الميليشيات ومن يساندها.

وأضاف الإتحاد أن هذا السلوك من قبل الميليشيات في مسار الأزمة يعد خروجًا على كل ما من شأنه أن يحل الأزمة ويزيد في تعقيدها.

وأكد الإتحاد البرلماني العربي وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في تصديها لعدوان الميليشيات الحوثية الخارجة على الشرعية والقانون، حماية لأمنها وشعبها وأراضيها، معربًا عن ثقته في قدرة المملكة على منع الاعتداء ورد الاعتداءات على أصحابها.

ودعا الإتحاد، الأمم المتحدة ودول العالم إلى إدانة هذه الاعتداءات والوقوف إلى جانب المملكة، ووضع حد للميليشيات الحوثية وداعميهم ليوقف عدوانهم على الشعب اليمني أولًا وعلى الدول الأخرى ثانيًا.