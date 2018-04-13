صحافة عربية: ترامب: لم أحدد موعد الهجوم على سوريا
أخبار مصر - الجمعة 13 أبريل
* ترامب: لم أحدد موعد الهجوم على سوريا.
* واشنطن: اكتمال خطة السلام في الشرق الأوسط قريبًا.
* إدانة دولية لعدوان الحوثيين “الباليستي” على السعودية.
* دي ميستورا وسلامة يقدمان إحاطتين حول سوريا وليبيا.
* عباس: لا معنى لفلسطين من دون مقدساتها.
* ترامب: موعد الإجتماع مع زعيم كوريا الشمالية قيد التحديد.
الإتحاد الإماراتية
* ترامب: لم أحدد موعد الهجوم على سوريا.
* ألمانيا وإيطاليا: لن نشارك في عمل عسكري ضد سوريا.
* الشرطة الروسية تنتشر في دوما.
* “جيش الإسلام” يسلم أسلحته الثقيلة وقادته يغادرون الغوطة.
* الإعلام الروسي ينذر بحتمية إندلاع حرب عالمية ثالثة.
* واشنطن: اكتمال خطة السلام في الشرق الأوسط قريبًا.
* تظاهرة لموظفي غزة تطالب بدفع الرواتب.
* وزراء الخارجية العرب يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية.
* الجبير: إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان.
* الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في البيضاء ومقتل عشرات الإنقلابيين بغارات ومعارك صعدة.
* واشنطن تدعم إجراءات الرياض للدفاع عن حدودها ضد تهديدات النظام الإيراني.
* الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.
* “الرباعي” يتمسك بالمطالب الـ13 لإقامة علاقات طبيعية مع قطر.
* المعارضة: نظام تميم يمول “الإخوان” لتجنيد عملاء في السويد والدنمارك.
* “العفو الدولية” تتحرك لإنقاذ تونسي من الإعدام في قطر.
* البنوك القطرية تعاني من العزلة الدولية.
* مصير غامض لسندات قطر الدولارية مع تصاعد أزمة سوريا.
* تراجع بورصة الدوحة وهبوط المؤشر 1.07%.
* الإمارات تدعو للتكاتف لتحقيق التكامل الإقتصادي العربي.
* 1.1 مليون شخص في ليبيا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
* “حظر الأسلحة الكيميائية” تؤكد استخدام غاز الأعصاب في تسميم سكريبال.
* الإتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على طهران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
* أمريكا تدرس فرض عقوبات تشل الإقتصاد الإيراني.
* 7 قتلى بينهم حاكم منطقة بهجوم لـ”طالبان” في أفغانستان.
الشرق الأوسط
* عباس يصر على عقد “الوطني” في رام الله… والفصائل تضغط للتأجيل.
* إسرائيل تقتل ناشطًا من “حماس” بهجمات جوية في غزة.
* قوات الإحتلال تقتحم سجنًا وتعتدي على أسرى.
* إسرائيل تحيي ذكرى ضحايا النازية وسط خلافات حول قيامها.
* أهالي قرية بدوية يوقعون إتفاقًا على ترحيلهم لإقامة بلدة يهودية.
* مستشار خامنئي يهدد القوات الأمريكية شرق سوريا.
* بوتين يطلب من نتنياهو الابتعاد عن التصعيد الأمريكي.
* زيارة محمد بن سلمان إلى إسبانيا تتوج بتوقيع 6 إتفاقيات عسكرية وإقتصادية وثقافية.
* إدانة دولية لعدوان الحوثيين “الباليستي” على السعودية.
* “المركزي” اليمني يعيد الدعم للسلع الغذائية مستفيدًا من الوديعة السعودية.
* التدخلات الإيرانية والإرهاب على رأس الإجتماع الوزاري لقمة الظهران.
* مسؤول عراقي: قمة الظهران استثنائية وستحسم التدخلات الخارجية.
* دي ميستورا وسلامة يقدمان إحاطتين حول سوريا وليبيا.
* ملف مفقودي الحرب الأهلية اللبنانية على خط الإنتخابات.
* موسكو تشدد الرقابة على الحدود لمنع تسلل إرهابيين.
* أنقرة متمسكة بـ”التحالف” مع واشنطن و”التعاون” مع موسكو.
* أمين عام “الناتو” يزور تركيا وسط توتر مع اليونان.
* بولتون ونظيره الكوري الجنوبي يمهدان للقمتين مع بيونج يانج.
* تنحي ثالث مسؤول في مجلس الأمن القومي منذ إقالة ماكماستر.
* وتيرة العنف في كشمير عند أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا.
* إسلام آباد تؤهل طلاب المعاهد الدينية للالتحاق بالجيش والشرطة.
* الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز قدرات بلاده البحرية “بشكل عاجل”.
الخليج الإماراتية
* عباس: لا معنى لفلسطين من دون مقدساتها.
* أبو الغيط ودي ميستورا يبحثان آخر تطورات الأزمة السورية.
* جوتيريس يدعو إلى تجنب “خروج الوضع في سوريا عن السيطرة”.
* مشروع قرار سويدي لإزالة أسلحة دمشق الكيماوية.
* الناتو: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي.
* الأسد يعتبر أي تحركات غربية ستزعزع استقرار المنطقة.
* “جيش الإسلام”: “الهجوم الكيماوي” دفعنا للخروج من الغوطة الشرقية.
* الاستخبارات الأمريكية: 200 من المرتزقة الروس قتلوا في سوريا.
* اختتام حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين في لبنان.
* “الرباعية”: إيران تهدد الأمن العربي.
* ميليشيات الحوثي تمنع الغناء في مدارس صنعاء.
* مقتل أربعة مدنيين وإصابة أربعة من “الحشد” بهجومين لـ”داعش”.
* إتفاق عسكري يضع الحدود البحرية لقطر تحت رقابة إيران.
* الصايغ: صفقة قطر بالعراق فضحت عملياتها المشبوهة.
* أردوغان قلق من “المنازلة” بين القوى العظمى.
* القضاء الإسباني يبقي المرشح لرئاسة كاتالونيا مسجونًا.
* ترامب: موعد الإجتماع مع زعيم كوريا الشمالية قيد التحديد.
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