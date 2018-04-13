أخبار مصر - الجمعة 13 أبريل

* ترامب: لم أحدد موعد الهجوم على سوريا.

* واشنطن: اكتمال خطة السلام في الشرق الأوسط قريبًا.

* إدانة دولية لعدوان الحوثيين “الباليستي” على السعودية.

* دي ميستورا وسلامة يقدمان إحاطتين حول سوريا وليبيا.

* عباس: لا معنى لفلسطين من دون مقدساتها.

* ترامب: موعد الإجتماع مع زعيم كوريا الشمالية قيد التحديد.

الإتحاد الإماراتية

* ترامب: لم أحدد موعد الهجوم على سوريا.

* ألمانيا وإيطاليا: لن نشارك في عمل عسكري ضد سوريا.

* الشرطة الروسية تنتشر في دوما.

* “جيش الإسلام” يسلم أسلحته الثقيلة وقادته يغادرون الغوطة.

* الإعلام الروسي ينذر بحتمية إندلاع حرب عالمية ثالثة.

* واشنطن: اكتمال خطة السلام في الشرق الأوسط قريبًا.

* تظاهرة لموظفي غزة تطالب بدفع الرواتب.

* وزراء الخارجية العرب يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية.

* الجبير: إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان.

* الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في البيضاء ومقتل عشرات الإنقلابيين بغارات ومعارك صعدة.

* واشنطن تدعم إجراءات الرياض للدفاع عن حدودها ضد تهديدات النظام الإيراني.

* الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

* “الرباعي” يتمسك بالمطالب الـ13 لإقامة علاقات طبيعية مع قطر.

* المعارضة: نظام تميم يمول “الإخوان” لتجنيد عملاء في السويد والدنمارك.

* “العفو الدولية” تتحرك لإنقاذ تونسي من الإعدام في قطر.

* البنوك القطرية تعاني من العزلة الدولية.

* مصير غامض لسندات قطر الدولارية مع تصاعد أزمة سوريا.

* تراجع بورصة الدوحة وهبوط المؤشر 1.07%.

* الإمارات تدعو للتكاتف لتحقيق التكامل الإقتصادي العربي.

* 1.1 مليون شخص في ليبيا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

* “حظر الأسلحة الكيميائية” تؤكد استخدام غاز الأعصاب في تسميم سكريبال.

* الإتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على طهران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

* أمريكا تدرس فرض عقوبات تشل الإقتصاد الإيراني.

* 7 قتلى بينهم حاكم منطقة بهجوم لـ”طالبان” في أفغانستان.

الشرق الأوسط

* عباس يصر على عقد “الوطني” في رام الله… والفصائل تضغط للتأجيل.

* إسرائيل تقتل ناشطًا من “حماس” بهجمات جوية في غزة.

* قوات الإحتلال تقتحم سجنًا وتعتدي على أسرى.

* إسرائيل تحيي ذكرى ضحايا النازية وسط خلافات حول قيامها.

* أهالي قرية بدوية يوقعون إتفاقًا على ترحيلهم لإقامة بلدة يهودية.

* مستشار خامنئي يهدد القوات الأمريكية شرق سوريا.

* بوتين يطلب من نتنياهو الابتعاد عن التصعيد الأمريكي.

* زيارة محمد بن سلمان إلى إسبانيا تتوج بتوقيع 6 إتفاقيات عسكرية وإقتصادية وثقافية.

* إدانة دولية لعدوان الحوثيين “الباليستي” على السعودية.

* “المركزي” اليمني يعيد الدعم للسلع الغذائية مستفيدًا من الوديعة السعودية.

* التدخلات الإيرانية والإرهاب على رأس الإجتماع الوزاري لقمة الظهران.

* مسؤول عراقي: قمة الظهران استثنائية وستحسم التدخلات الخارجية.

* دي ميستورا وسلامة يقدمان إحاطتين حول سوريا وليبيا.

* ملف مفقودي الحرب الأهلية اللبنانية على خط الإنتخابات.

* موسكو تشدد الرقابة على الحدود لمنع تسلل إرهابيين.

* أنقرة متمسكة بـ”التحالف” مع واشنطن و”التعاون” مع موسكو.

* أمين عام “الناتو” يزور تركيا وسط توتر مع اليونان.

* بولتون ونظيره الكوري الجنوبي يمهدان للقمتين مع بيونج يانج.

* تنحي ثالث مسؤول في مجلس الأمن القومي منذ إقالة ماكماستر.

* وتيرة العنف في كشمير عند أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا.

* إسلام آباد تؤهل طلاب المعاهد الدينية للالتحاق بالجيش والشرطة.

* الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز قدرات بلاده البحرية “بشكل عاجل”.

الخليج الإماراتية

* عباس: لا معنى لفلسطين من دون مقدساتها.

* أبو الغيط ودي ميستورا يبحثان آخر تطورات الأزمة السورية.

* جوتيريس يدعو إلى تجنب “خروج الوضع في سوريا عن السيطرة”.

* مشروع قرار سويدي لإزالة أسلحة دمشق الكيماوية.

* الناتو: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي.

* الأسد يعتبر أي تحركات غربية ستزعزع استقرار المنطقة.

* “جيش الإسلام”: “الهجوم الكيماوي” دفعنا للخروج من الغوطة الشرقية.

* الاستخبارات الأمريكية: 200 من المرتزقة الروس قتلوا في سوريا.

* اختتام حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين في لبنان.

* “الرباعية”: إيران تهدد الأمن العربي.

* ميليشيات الحوثي تمنع الغناء في مدارس صنعاء.

* مقتل أربعة مدنيين وإصابة أربعة من “الحشد” بهجومين لـ”داعش”.

* إتفاق عسكري يضع الحدود البحرية لقطر تحت رقابة إيران.

* الصايغ: صفقة قطر بالعراق فضحت عملياتها المشبوهة.

* أردوغان قلق من “المنازلة” بين القوى العظمى.

* القضاء الإسباني يبقي المرشح لرئاسة كاتالونيا مسجونًا.

* ترامب: موعد الإجتماع مع زعيم كوريا الشمالية قيد التحديد.